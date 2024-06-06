欧洲议会选举开始投票 荷兰是欧盟首个投票国家

五年一度的欧洲议会选举开启为期四天的投票，荷兰是第一个展开投票的欧盟成员国。在欧洲多国加速右转之际，民调显示荷兰极右翼自由党在该国参选政党中名列前茅。

法新社报道，荷兰选民星期四（6月6日）一早开始投票。投票支持自由党（PVV）党魁维尔德斯（Geert Wilders）的选民对欧盟当前的发展道路感到不满，而自由党或许可以“踩个刹车”，希望欧盟能有所改变。

自由党和维尔德斯受选民推崇，与欧洲多国走向右转道路的趋势相呼应。开选前的多项民调和分析预测，极右翼势力将在此次欧洲议会（European Parliament）选举中得到凸显。

去年11月，维尔德斯的自由党在全国大选中出人意料地胜出，预计这次投票也会在欧盟各政党民调中名列前茅。虽然自由党已经放弃就脱离欧盟举行“Nexit”公投的承诺，但该党仍然坚持欧元怀疑论。

本届欧洲议会选举在欧盟27个成员国举行，投票将持续至星期天（9日）。

这是英国正式脱离欧盟后的首次欧洲议会选举。欧盟成员国的选民将投票选举720名议员，以组成第10届欧洲议会。

新华社报道指出，大部分欧盟成员国都于星期四投票。荷兰、爱尔兰、捷克、拉脱维亚、马耳他、斯洛伐克则在星期四至星期六（8日）期间，择日投票。

在最后一个投票站关闭前，所有出口民调和官方计票结果都不得公布，所有结果要在布鲁塞尔时间星期天晚上11时后，由特定机构对外发布。

按计划，本次选举产生的下届欧洲议会将于7月16日开会。下届欧洲议会产生后，将面临一项重要任务，即通过投票表决选出新一任欧盟委员会主席。

现任主席冯德莱恩已经宣布竞逐连任，多项分析认为，她有望成功连任。