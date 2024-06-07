美法德英重申支持新停火提案 哈马斯未回应

美国、法国、德国和英国重申支持美国总统拜登公布的加沙地带新停火提案，哈马斯尚未对调解方做出回应。

路透社报道，卡塔尔外交部发言人安萨里星期四（6月6日）说，哈马斯正在研究新停火提案，并指卡塔尔、埃及和美国调解人还在努力促使哈马斯接受新提案。

两名埃及安全部门消息人士此前透露，停火谈判仍在进行，但没有迹象显示谈判取得突破。

新一轮谈判于星期三（5日）开始，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯当天在多哈会见卡塔尔和埃及高级官员，讨论了美国总统拜登上周公开支持的一项三阶段停火提案。拜登指提案是以色列的倡议。

不过哈马斯领导人哈尼亚星期三表明，哈马斯将要求永久结束加沙战争和以色列撤军，这对拜登所公布的提案是一个明显的打击。

与此同时，美国、法国、德国和英国在二战诺曼底登陆80周年纪念日发表联合声明，重申支持拜登提出的立即在加沙地带停火的协议。

拜登星期四与欧洲国家领导人包括法国总统马克龙、德国总理朔尔茨，在法国卡尔瓦多斯省的滨海科勒维尔镇出席二战诺曼底登陆80周年纪念仪式。

由英国发布的的一份联合声明说，美法德英领导人“重申全力支持拜登总统概述的一项全面协议，称协议将促使加沙地带立即停火、所有人质获释、大幅与持续增加人道主义援助……以及持久结束加沙地带危机”。