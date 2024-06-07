目击者指控缅甸士兵暴行 割下村民刺青还逼喝尿

缅甸军方上周袭击了若开邦的一个村子，目击者向英国广播公司（BBC）透露，缅甸士兵对村民进行了超过两天的暴行，蒙住他们的眼睛殴打他们，还有人身上的刺青被割下，被迫喝下士兵尿液。

当地居民和缅甸影子政府说，上周的袭击造成至少50人死亡。

报道指缅甸军方要揪出民地武若开军（Arakan Army）的支持者，若开军现在是缅甸最强的少数民族武装力量之一。

目击者说，遇袭的村子有1000多户家庭，他们被迫在户外过夜，在太阳底下暴晒，几乎连水都没得喝。数十名男子被士兵捆绑和蒙住眼睛，其中一些人被带上卡车载走，许多人没有回来。

一名妇女说：“他们问村里的男性若开军是否在村子里，无论他们回答是或不是，或者说不知道，士兵都会殴打他们。”

这名妇女一边哭一边说：“我亲眼看着我的丈夫被押上一辆军车，我的儿子和我们失散了，我不知道他在哪里，我现在不知道我的儿子和丈夫是生是死。”

她说，他们在阳光底下站了一整天，非常口渴，他们乞求喝水，士兵们用水瓶小便，然后把装了小便的瓶子递给他们。

她听到“很多枪声”，但没有看到谁被枪击，“因为我们被令低下头”。

这名妇女说：“我不敢看。他们叫了站在我附近的一个人，接着我就听到枪声。那个人没有回来。”

当地村民透露，身上有支持若开军刺青的男性受到特别严厉的对待。一名目击者说，士兵割下这些男性身上有刺青的皮肤，在上面浇汽油然后点火。

还有一名目击者回忆说，一名军官告诉村民，他刚从北部掸邦战斗区过来，目的就是要向他们进行报复。去年年底，缅甸军方在掸邦的战斗中蒙受惨败。

为保护目击者，BBC没有提及目击者的姓名。

缅甸影子政府“民族团结政府”（简称NUG）发表声明说，51名年龄介于15岁至70岁者“遭到暴力折磨和杀害”；若开军估计死亡人数超过70人。

缅甸国家管理委员会否认“民族团结政府”的指控。