欧盟拟建议本月正式启动乌克兰入盟谈判

《金融时报》引述三名知情人士的话说，欧盟委员会认为乌克兰已为加入欧盟的谈判做好准备，将在星期五（6月7日）建议于本月启动乌克兰的入盟谈判，以免在匈牙利接任欧盟轮值主席国后，乌克兰的入盟谈判被拖延。

俄罗斯向乌克兰发动战争，促使欧盟对扩大欧盟进程进行全面改革。2022年6月，欧盟国家元首和政府首脑批准给予乌克兰和摩尔多瓦加入欧盟的候选国地位。格鲁吉亚也在2023年底成为欧盟候选国。与此同时，六个西巴尔干候选国中的其中一些国家加快了入盟谈判。

报道指欧盟委员会正在推动6月与乌克兰和摩尔多瓦启动正式谈判，向两国加入欧盟发出积极信号。

欧盟委员会星期五将宣布，乌克兰已满足此前未达标的一些入盟条件，包括反腐措施、限制政治游说、公职人员资产申报以及保护少数民族语言的规定。

至于无视布鲁塞尔警告，通过了外国代理人法的格鲁吉亚，也将获准启动入盟谈判。欧盟委员会将于星期五向欧盟27国大使报告对格鲁吉亚的评估情况。

欧盟委员会的建议需要取得欧盟各国政府的一致同意，而匈牙利预计将提出反对意见，理由包括乌克兰境内匈牙利少数民族的待遇等问题。

匈牙利总理欧尔班过去曾推迟与乌克兰有关的其他决定，包括给予乌克兰欧盟候选国地位、推迟为乌克兰提供500亿美元（约673亿新元）的援助配套等。

尽管匈牙利在其他欧盟成员国的压力下最终做出让步，但在2024年，布达佩斯至今仍然拒绝放弃否决欧盟向乌克兰提供军事援助拨款决议的权利。

比利时从今年1月1日起担任欧盟轮值主席国，匈牙利将从7月1日起接任欧盟轮值主席国。欧盟主席国的任期为半年。