陆克文警告 台海战争将彻底改变全球

澳大利亚驻美国大使陆克文警告，如果爆发台海战争，这场战争将给全球带来“翻天覆地的改变”，其影响恐与第二次世界大战一样巨大。

路透社报道，为中国问题专家的陆克文（Kevin Rudd）星期四（6月6日）在檀香山发表演说时提到，将在这个月迎来71岁生日的中国国家主席习近平，如果希望实现中国大陆和台湾的“最终统一”，那他应该会在未来10年，在他80岁之前就付诸于行动。6月15日是习近平的生日。

曾两度出任澳洲总理的陆克文说：“如果我们忽视中国日益明确的军事信号，包括它最近的军事演习模式，那将是愚不可及的。”

他说，中国是否会采取行动将取决于它对美国威慑力量的看法。

中国大陆坚持台湾为中国领土不可分割的一部分，从未放弃武统台湾。而台湾执政的民进党则强调两岸互不隶属，只有台湾人民能决定自己的未来。

曾担任美国亚洲协会政策研究院院长的陆克文说，避免台湾海峡未来发生公开军事对抗，符合美国、中国大陆和台湾的共同利益。

陆克文说：“这么一场战争将产生的经济成本、国内政治影响以及不可知的地缘战略后果，可能达到二战以来从未见过的规模。”

他说：“无论战争结果如何——是美国胜利、中国胜利还是陷入一个血腥的僵局——全球都将因为这场战争而出现翻天覆地的改变。”