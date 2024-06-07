韩国三星电子工人首次举行罢工

代表数万名员工的大型工会负责人说，韩国科技巨头三星电子的工人星期五（6月7日）在公司举行了首次罢工。

法新社报道，全国三星电子工会副主席李铉国说，星期五的行动“在很大程度上是象征性的，但这是一个开始”。“如果管理层不愿意与我们公开沟通，我们计划进行后续罢工。工会不排除全面罢工的可能。”

工会负责人孙宇穆补充说，三星电子的首次罢工是通过“使用带薪休假”进行的，据了解，许多员工都参与其中。“很难提供确切的数字，但我所看到的上午工作场所出勤情况，与平时有很大不同。”

三星电子说，一直在“努力与工会进行谈判，并将继续这样做”，并且“不会对生产和业务活动产生影响”。

奥斯陆大学韩国研究教授蒂霍诺夫告诉法新社，这次罢工具有历史意义，“因为三星长期以来一直抵制工会化并破坏工会”。他说，集体行动表明“​​韩国正逐渐赋予劳工权力”。

三星在近50年的时间里一直拒绝员工成立工会。2010年代末，三星电子才成立了第一个工会。2020年，时任三星电子副董事长、创始人孙子李在镕向“所有因三星劳工问题而痛苦的人”道歉。

尽管如此，全国三星电子工会说，“罢工”一词在公司内部已成为“禁忌词”。

工会代表李先生告诉法新社，罢工不会导致生产中断。“我们只是希望三星听到我们的声音。”