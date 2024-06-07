周五美市盘前小幅走低 重点谈电子签名软件商DocuSign季度业绩

星期五（6月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月7日）小幅走低，市场投资者普遍等待较迟时候公布的美国就业数据，以确定美联储未来几个月是否会启动宽松政策。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退2.40点或0.04％，报5350.60点；纳斯达克100指数期货起10.20点或0.05％，报19028.40点；道琼斯指数期货退低10.20点，报38876.00点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）早盘上涨并创下盘中新高。但是在科技股后劲不足的情况下，闭市时小幅下跌。

标准与普尔500指数隔夜微跌1.07点，闭市报5352.96点。重量级的道琼斯指数逆流而上，起78.84点，闭市报38886.17点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.09％或16.83点，以19018.22点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是104亿股，比过去20天的127亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的每一股分拆为10股的分拆计划，将在星期五（8日）晚收盘后生效。截至6月6日为止，凡是登记注册的股东将在收盘后，获得额外九股的英伟达股票。英伟达股价在盘前退低0.06％，截稿时报1209.27美元。

推动模因股票热潮的关键人物，外号“Roaring Kitty”的吉尔（Keith Gill），即将在美国东部时间星期五中午，在YouTube做出他三年多以来的首个直播，让许多模因股票粉丝兴奋不已。模因股票游戏驿站（GameStop）的股价也因此在星期五盘前飙高35％，带动其他模因股票如：AMC Entertainment、Blackberry和Koss Corp的股价也跟着在盘前走高。

但是，原本计划在下个星期发布业绩的游戏驿站，却在盘前交易开始后约两个小时，意外地公布它截至于今年5月初的第一财季业绩。它的净销售额从去年同期的12亿4000万美元，下降至8亿8180万美元。这个消息一传开，游戏驿站的股价直线下跌，截稿时不仅失去之前的升幅，还下跌了13.38％，报40.32美元。

星期五下文我们来看看电子签名软件商DocuSign的最新季度业绩。该股盘前下跌6.96%，截稿时报50.80美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站、AMC Entertainment、英伟达、Lyft Inc和Robinhood Markets。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

DocuSign Inc（纳斯达克证券交易所代码：DOCU）

在疫情过后，DocuSign一直努力将业务扩展到电子签名业务之外的领域，例如打进该集团所谓的“智能协议管理”这个更广泛的业务类别。（档案照片）

电子签名软件商DocuSign隔夜公布的最新季度盈利和营业额，不仅超出了华尔街分析师预期，该集团还小幅调高了全年业绩预测。尽管业绩不错，DocuSign的股价在隔夜盘后却下跌了整整6％。

根据DocuSign截至今年4月底的第一财季业绩报告，集团的营业额同比增加了7％至7亿零960万美元。这个成绩不只比该集团高管们之前给出的预测范围，即7亿零400万美元至7亿零800万美元还要高，也比市场分析师预测的7亿零700万美元出色。其中订户会员费的收入就增长了8％达到6亿9150万美元，也比分析师之前预测的6亿8800万美元多。

业绩报告也显示，DocuSign调整后的每股盈利是0.82美元，比市场分析师预期的每股0.79美元高。

在疫情过后，DocuSign经历了为期15个月的大型重组。它一直努力争取盈利，同时也致力于将业务扩展到电子签名业务之外的领域，例如打进该集团所谓的“智能协议管理”这个更广泛的业务类别。

对于DocuSign这些日子的努力，首席执行官蒂格森（Allan Thygesen）说，该集团已经到了“拐点时刻”。现在集团正在为最终恢复两位数收入增长（按百分比计算）做好准备。

他也说，DocuSign在最新季度的所有主要业绩指标都超出预期。集团会“继续推动出色的运营盈利能力和现金流”。

至于当前季度，该集团高管们预测，集团营业额应该会介于7亿2500万美元至7亿2900万美元之间。这个预测的中值与市场分析师预期的7亿2700万美元大致相同。

DocuSign高管们也小幅调高截止于2025年1月财年的收入预测。目前他们认为，全年营业额会在29亿2000万美元至29亿3000万美元的区域。

DocuSign也宣布在原本的回购计划基础上，再另外增加10亿美元的自家股票回购。原本的回购计划剩余的回购额约1亿4000万美元。这合计相当于DocuSign已发行股票的10％左右。蒂格森说，集团在第一季里，总共回购了价值1亿5000万美元的自家股。

目前在Tipranks的16名分析师中，只有三名给予该股“买进”评级，11名给了“持守”评级，另外两名则给出“卖出”评级。他们的一年期限平均目标价是65.31美元。