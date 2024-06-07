以色列空袭加沙中部南部 停战前景复杂

以色列坦克和战机星期五（6月7日）连夜轰炸加沙中部和南部地区，造成至少23名巴勒斯坦人死亡。

路透社报道，加沙居民说，在以军与哈马斯之间激烈的枪战下，以色列坦克进一步向西推进，进入南部城市拉法，靠近埃及边境。

巴勒斯坦卫生官员说，在拉法西部，两人被坦克炮击身亡，数人受伤。在加沙中部，至少有15人在以色列的袭击中死亡。

加沙居民们说，控制了拉法边境的装甲部队对城市中心和西部发动了几次袭击，造成被困在家中的数名平民受伤。

一名巴勒斯坦居民说：“我认为占领军试图到达拉法海滩地区。突袭和夜间轰炸是战术性的，他们在猛烈的火力下进入，然后撤退。”

“这是最糟糕的一个夜晚，一些人在家中受伤，直到今天早上才被疏散。”

以色列星期五也空袭了拉法北部汗尤尼斯的一所房屋，造成六人死亡，数人受伤，其中包括儿童。

以军还在加沙地带中部的布雷吉营地内开展行动，同时对马加齐、努塞拉特和邻近的代尔巴拉赫实施了猛烈的空袭和坦克轰炸。

哈马斯说，他们的战士在中部和南部的几个地区对以色列军队进行了袭击。以军说，在加沙中部的布雷吉和代尔巴拉赫继续行动中，已击毙“数十名”武装分子，发现更多隧道，摧毁更多基础设施。

在去年11月短暂的一星期停火后，多次停火尝试都失败了。哈马斯坚持要求永久结束冲突，以色列全面撤出加沙。但以色列称，只讨论暂时停火，直到哈马斯被摧毁。

哈马斯官员告诉路透社：“我们已经表现出达成协议的灵活性，但以色列占领方仍然拒绝承诺结束侵略并从加沙地带撤军。”

他说：“占领方和美国人应该为迄今为止未能达成协议负责，因为他们不想结束这场针对我们人民的战争。”