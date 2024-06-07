也门胡塞武装绑架18名援助工作者

一名外交消息人士和也门非政府组织星期五（6月7日）称，也门胡塞武装在一次有组织行动中拘禁了10多名援助工作者，其中包括联合国工作人员。

法新社报道，也门人权组织Mayyun说，至少18名援助工作者在胡塞武装控制的四个地区被绑架，其中包括10名联合国机构工作人员。

也有一名匿名的外交消息人士告诉法新社，有10多名援助工作者被绑架，其中包括联合国工作人员。

也门长期的内战引发了世界上最严重的人道主义危机之一，绑架事件凸显当地援助工作者面临的危险。

Mayyun说：“胡塞武装袭击了联合国和其他国际组织在其控制的四个省份的住所并绑架了这些组织的工作人员。”

Mayyun说，这侵犯了联合国人员的特权和豁免权，并将绑架描述为“为了获得政治和经济利益而进行的敲诈勒索行为”。该组织指出，绑架事件“同时”发生在首都萨那、主要港口荷台达、阿姆兰和胡塞武装传统据点萨达。

人权观察也门研究员贾法尼亚告诉法新社：“胡塞武装正在为经济和政治利益而残酷对待人道主义援助工作者，而不是履行他们控制的领土上也门人的基本权利。”

自2014年也门冲突爆发以来，胡塞武装绑架、任意拘留和折磨了数百名平民，包括联合国和非政府组织工作人员。

去年，慈善机构“拯救儿童”在也门北部的一名工作人员在被拘留期间死亡，随后机构暂停运营10天。

同样在去年，联合国世界粮食计划署的一名工作人员在南部城市塔伊兹被不明身份的枪手枪杀。