就延迟通过援乌计划一事 拜登向泽连斯基致歉

美国总统拜登星期五（6月7日）在巴黎会见乌克兰总统泽连斯基。拜登为国会延迟批准美国最新援助计划向泽连斯基道歉，并宣布一项新的2.25亿美元（约3亿新元）援助计划。

路透社报道，拜登在会晤开始时告诉泽连斯基：“你们没有屈服，你们一点也没有屈服，你们继续以一种非常了不起的方式战斗，我们不会抛弃你们。”

美国上一轮援助计划历经多次延迟后，终于在4月通过。拜登证实，他将在星期五签署一笔2.25亿美元的额外援助，帮助乌克兰重建电网，并购买炮弹和防空拦截器等。

泽连斯基上个月受访时说，西方国家在决定给予援助上花费的时间太长了。

拜登说：“我很抱歉……过去几周我们不知道资金方面会发生什么。我们的一些非常保守的议员一直在拖延。但我们终于完成了。我们仍然在竭尽所能地坚持下去。”

泽连斯基感谢拜登对乌克兰军事、财政和人道主义的支持。

“你和我们在一起非常重要。国会两党的支持，在美国这个团结的国家，所有美国人都和乌克兰在一起非常重要，就像二战期间一样，美国帮助拯救了生命，拯救了欧洲。”

拜登星期四（6日）在法国诺曼底发表讲话时，将第二次世界大战反抗暴政的斗争与俄乌战争联系起来，称俄罗斯总统普京为暴君。

莫斯科于5月10日发动的攻势占领了一些村庄后，乌克兰一直在努力保卫哈尔科夫地区。

拜登上周改变了立场，决定乌克兰可以向俄罗斯境内的军事目标使用美国提供的武器。