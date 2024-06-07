欧盟：乌克兰摩尔多瓦符合启动加入谈判的标准

欧盟委员会星期五（6月7日）说，乌克兰和摩尔多瓦符合正式启动欧盟成员国谈判的所有标准。

路透社报道，欧盟委员会扩大事务发言人皮索内罗说：“我们确认，在委员会方面，我们认为两国已经满足了所有要求。

“现在，决定权掌握在成员国手中，由他们通过谈判框架。一旦完成这一步，欧盟主席国就有权召开政府间会议，开始正式的谈判。”

乌克兰总理什米哈尔说希望谈判能于本月晚些时候开始。“乌克兰人民每天都在为成为欧洲大家庭一员的权利而战，与俄罗斯侵略者作战。”

委员会的评估结果将由工作组专家讨论，然后由欧盟各国政府的大使于下周讨论。欧盟27个成员国必须一致同意通过谈判框架，来开始这项需要数年才能完成的谈判。

比利时将担任欧盟轮值主席国至6月底，如果获得一致支持，比利时将安排与乌克兰和摩尔多瓦于6月25日在卢森堡举行政府间会议。

但外交官们认为，由于匈牙利与俄罗斯保持着良好的关系，并批评了乌克兰的入盟申请，因此无法保证谈判结果。

基辅在2022年2月俄罗斯发动全面入侵后的几周内申请加入欧盟，四个月后获得候选国地位。

尽管战争摧毁了经济，迫使数百万人放弃家园，但乌克兰政府一直在实施欧盟建议的全面改革。这些变化包括反腐败措施、公共行政和食品安全法规。