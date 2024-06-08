经常在脸书批评越南政府 两知名人士被捕

越南警方以滥用民主自由罪名，逮捕了两名知名的越南脸书用户。

路透社报道，越南政府星期六（6月8日）发表声明说，62岁前记者张辉产（Truong Huy San）和65岁律师陈廷进（Tran Dinh Trien），因“滥用民主自由、侵犯国家利益”的指控被捕。

声明指张辉产和陈廷进在脸书发布的文章，侵犯了国家利益，以及组织和个人的合法权益，但没有说明细节。

张辉产和陈廷进在脸书拥有数十万粉丝，两人经常在平台上批评政府和执法当局。但在几天前，他们的脸书账户突然从平台上消失，引发了他们被捕的猜测。

尽管越南在经济方面进行了大刀阔斧的改革，对社会变革的态度也日益开放，但执政的共产党仍然严格审查媒体，几乎不容忍任何批评。

越南政府在星期六的声明中说，警方搜查了张辉产和陈廷进的住家，将做进一步调查。路透社未立即联系到两人的律师。

在张辉产和陈廷进被捕前，越南国会刚在6月6日宣布任命新公安部长梁三光。上个月，越南国会刚投票选举新国家主席和新国会主席，当选者分别为苏林和陈青敏。

越南多名高层领导人近期接连因违反党规或涉及不当行为下台，包括原任国家主席武文赏及原任国会主席王廷惠。尽管当局没有具体说明他们的违规行为，据信都与“熔炉”反腐运动有关。