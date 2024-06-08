丹麦首相遇袭后取消欧盟选举活动 袭击者或无政治动机

丹麦首相弗雷泽里克森遭到袭击，致颈部轻微扭伤，丹麦警方说，袭击者很可能不是“出于政治动机”。

弗雷泽里克森星期五（6月7日）傍晚在哥本哈根红色广场（Kultorvet）遭到一名男子袭击。法新社报道，警方星期六（6月8日）通过社交媒体发布的声明说，施袭的39岁男子在哥本哈根一家法院出庭后拘留至6月20日。

警方说：“目前，我们判断的情况是袭击并非出于政治动机。”

弗雷泽里克森的办公室告诉法新社，她在哥本哈根广场遭到袭击后送往医院检查。袭击造成了“轻微的颈部扭伤”，并补充说首相状况良好，只是“受到惊吓”，她星期六（8日）的行程已取消。

据丹麦媒体报道，在星期六的听证会上，检方出示了一名医生的声明，称被告精神失常且受到药物影响。

广播公司DR报道，警方称这名否认有罪的男子被捕时“可能既受到药物影响又喝醉了”。

两名目击者玛丽·阿德里安和安娜·拉文告诉英国《电信报》记者，她们看到弗雷泽里克森在傍晚6时之前（新加坡时间中午12时）抵达广场。一名男子用力推了她的肩膀，虽然是“大力推”，但弗雷泽里克森并没有摔到地面。

彭博社报道，丹麦政界人士目前正在周末的欧洲议会选举前拉票，现年46岁的弗雷泽里克森一直在与社会民主党候选人一起露面。据当地媒体报道，袭击事件发生时首相正要到一家咖啡馆会见一个人。