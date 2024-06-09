港口绩效指数：南非三大港口为“全球最差港口”

世界银行发布的2023年集装箱港口绩效指数显示，南非的开普敦港、德班港以及伊丽莎白港，为全球表现最差的三个集装箱港口。

世界银行和评级公司标准与普尔2023年全球集装箱港口绩效指数（CPPI）表示，在全球405个港口中，南非港口在排名中垫底。中国新闻社报道，港口排名重点聚焦集装箱船舶的港口停留时间等。根据此次排名，开普敦在405个受测港口中位列最低，位居倒数第一，德班港排名第398位，伊丽莎白港则排名第391位。

世界银行指出，集装箱港口作为全球供应链的关键节点，对于许多新兴经济体的增长战略具有至关重要的意义。集装箱港口绩效指数对于明确需要改进的领域极为重要，这些领域能够使包括航运公司、国家政府以及消费者在内的所有相关方受益。

报告指出，2023年，南非港口交通拥堵出现危机，港口延误每天给南非经济造成直接损失9800万兰特（约699.76万新元），导致价值约70亿兰特（约5亿新元）的货物运输受阻。尽管德班港的交通拥堵状况目前已有所改善，但问题仍然存在。

据纳米比亚日报《纳米比亚人》报道，根据该指数，世界上最好的港口是中国的洋山港，排名第二的是阿曼的塞拉莱港（Port of Salalah），位列第三的是哥伦比亚的卡塔赫纳港（Cartagena Port）。

世界银行首席运输经济师马丁·汉弗莱斯（Martin Humphreys）呼吁各国对世界港口进行更多投资。他说：“主要港口必须为保持弹性、新技术和绿色基础设施投入资金，以确保全球市场的稳定和航运业的可持续性。”