哈马斯：以军为救四人质发动袭击 酿至少200人死

加沙官员称，以色列军队星期六（6月8日）为解救被哈马斯扣押的四名人质发动袭击，造成200多人死亡，这是加沙战争中最血腥的袭击之一。

路透社报道，以军发言人哈加里说，此次行动发生在加沙中部努塞拉特一个居民区的中心地带，哈马斯曾将人质关押在两个不同的公寓楼中。哈加里说，以军遭到猛烈炮火袭击，并以射击予以还击。

他在简报会上说：“我们知道大约有100名巴勒斯坦人伤亡。我不知道其中有多少是恐怖分子。”警方声明称，一名以色列特种部队指挥官在行动中丧生。

哈马斯卡桑旅发言人乌拜达说，一些人质在以军的救援行动中被杀。但以军发言人勒纳告诉CNN：“这是赤裸裸的谎言。”

加沙的情况则有所不同。加沙卫生部官员和当地医务人员说，以军在努塞拉特发动的袭击已造成数十人死亡。卫生部没有透露死者中有多少是战斗人员。

加沙政府媒体办公室说，袭击造成至少210名巴勒斯坦人死亡，还有更多人受伤。加沙卫生部尚未立即确认最高数字。

45岁的医护人员、努塞拉特居民齐亚德告诉路透社：“这看起来像一部恐怖电影，但事实是这是一场真正的大屠杀。以色列无人机和战机整晚都在向人们的房屋和试图逃离该地区的人们随机开火。”

他说，轰炸集中在当地市场和奥达清真寺。“为了释放四个人，以色列杀死了数十名无辜平民。”

齐亚德和其他居民说，应急小组试图将死伤者运送到附近城市代尔巴拉赫的医院，但许多遗体仍躺在街道上。

巴勒斯坦医务人员说，以色列星期六晚间的空袭造成加沙地带中部布赖吉难民营的五名巴勒斯坦人死亡。