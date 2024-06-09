马克龙拜登会晤 讨论中东乌克兰和贸易问题

法国总统马克龙星期六（6月8日）在巴黎欢迎美国总统拜登进行国事访问，双方就中东、乌克兰和贸易问题进行了会谈。

路透社报道，马克龙在爱丽舍宫告诉记者，两国将更加努力防止以色列与哈马斯的战争升级为地区性冲突，并致力于缓和以色列与真主党之间的紧张局势。

马克龙说：“我们正在加倍努力，避免地区性冲突，特别是在黎巴嫩。”

两人对以色列军队成功解救四名被哈马斯扣押的人质表示欢迎。拜登说：“在所有人质回家并达成停火协议之前，我们不会停止工作。”

他们表达了对乌克兰的支持和对俄罗斯总统普京的反对，两人发布的联合“路线图”包括承诺会支持使用冻结的俄罗斯资产帮助基辅。美国财政部官员星期二（4日）说，美国及其七国集团伙伴正为此努力。

拜登说，如果普京在与乌克兰的战争中取得成功，他不会就此止步。

“这不仅仅是乌克兰的问题，整个欧洲都将受到威胁，但我们不会让这种情况发生。美国坚定地与乌克兰站在一起。我们与盟友站在一起。我们与法国站在一起。”

除了乌克兰之外，大西洋两岸的贸易问题也迫在眉睫，尤其是拜登于2022年8月签署成为法律的《通货膨胀削减法案》。欧洲官员认为这是一项保护主义举措，会吸走欧盟公司的投资。

马克龙说，他和拜登再次讨论了通货膨胀削减法案对欧洲经济的影响。尽管马克龙在2022年对美国进行国事访问期间对此予以批评，但华盛顿之后依然没有对法国和欧洲盟友让步。

马克龙说：“我们确实希望在监管和投资水平方面，实现美国和欧洲经济之间的重新同步。”

双方也讨论了美国和欧洲可以采取哪些措施来提高对中国进口产品的抵御能力。马克龙说：“我们对中国可能采取的不公平做法表达了同样的担忧，这些做法导致产能过剩，这一问题对全球经济如此重要，我们需要采取协调一致的行动。”