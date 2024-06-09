加沙战争抗议者白宫示威 讽刺拜登声称的“红线”

数千名抗议者星期六（6月8日）在白宫附近举行“红线”集会，对美国总统拜登容忍以色列对哈马斯的血腥军事行动表示愤怒。

法新社报道，穿着红色衣服的示威者高呼“从华盛顿特区到巴勒斯坦，我们就是红线”，举着巴勒斯坦国旗、标语和横幅，上面写着被以色列军队杀害的巴勒斯坦人的名字，“拜登的红线是谎言”和“轰炸儿童不是自卫”。

拜登3月宣称，如果以色列对拉法发动全面攻击，他不会再给以色列提供武器。这被认为是拜登设定的“红线”。但白宫本月说，以色列对拉法的袭击并没有越过“红线”。

来自弗吉尼亚州、父母是巴勒斯坦人的抗议者马赫达维（25岁）说：“我不会再相信拜登说的任何话，他言论中的‘红线’是胡说八道，这显示出他的虚伪和懦弱。”

25岁的护理助理麦金尼说：“我想我们都希望这种情况能尽快停止，但显然我们的总统没有履行他对我们国家说的话。这太离谱了。”

包车把来自缅因州和佛罗里达州等遥远地方的抗议者送到华盛顿。白宫在示威活动前加强了安保，增加了一道防恐围栏。

拜登因在冲突中对以色列的军事行动的态度而受到批评。距离与特朗普的竞选之战还有五个月，拜登面临争取回教徒和年轻选民的压力。

麦金尼说：“总统不履行诺言，这真令人失望。我将投票给第三人。”