民调：近七成泰国人对社德他表现不满意

一项民意调查显示，大多数泰国人对首相社德他执政九个月以来的表现感到不满，因为政府未能解决泰国的问题。

彭博社报道，根据泰国国家发展管理研究所于星期二（6月4日）至星期三（5日）对1310名18岁以上泰国人进行的调查，约66%的受访者说他们对社德他政府的表现“不太满意”或“一点也不满意”。

民调显示，三分之一的受访者对社德他政府推动旨在改善经济和人民整体福祉的各种政策“有些满意”或“非常满意”。

近71%的受访者说，他们对社德他现任政府解决泰国问题的能力没有信心，因为自他执政以来没有发生重大变化或取得明显成果。约27%的人仍然相信社德他政府。

社德他在去年9月上台后，专注于降低生活成本和解决家庭债务问题，并将近十年来一直低于2%的增长率提高到一个新的水平。

社德他的政治命运现在悬而未决。一些上议员指控社德他在4月任命披集为内阁部长的决定严重违反道德标准，因为披集曾因在腐败审判期间代表达信试图贿赂法庭官员而被判有罪并入狱。

宪法法院正在审查一份取消社德他资格的请愿书，虽然尚未确定对该案的裁决日期，但已给予社德他15天时间提交书面辩护声明。

当被问及两个月内政府可能发生的变化时，约43%的受访者称，他们预计社德他将继续担任首相，约10%的受访者预计会出现换届。

社德他说，他仍然有信心在该案中洗清冤屈，并专注于采取措施提振泰国的经济增长。