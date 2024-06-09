应对朝鲜投垃圾气球 韩国重启对朝扩音器喊话

韩国国家安保室说，在平壤恢复向边境投放垃圾气球后，韩国将于星期天（6月9日）重设对朝扩音设备，启动对金正恩来说“难以忍受的”的对朝喊话。

综合法新社和韩联社报道，安保室在一份声明中说，绝不容忍给韩国人造成不安、给韩国社会带来混乱的任何企图。

声明说：“尽管我们采取的措施可能会让朝鲜政权无法承受，但将给朝鲜军民传递充满希望和光明的消息。”

安保室称，今后韩朝之间紧张局势升级的责任都将归于朝鲜，政府会坚定应对朝鲜的任何挑衅。

最近几周，韩国活动人士向朝鲜放飞数十个印有韩国流行音乐、美元钞票和反金正恩宣传的气球，这激怒了平壤，朝鲜随后向韩国投放上百只装有垃圾的气球以报复。

朝鲜6月2日宣布暂停行动，但韩国民间团体本周再对朝鲜散布反朝传单，朝鲜星期六（8日）重启向韩国投放垃圾气球。

韩国对朝扩音器广播的历史可以追溯到朝鲜战争期间。朝鲜曾威胁说，如果不关闭扩音器，朝鲜将对扩音器进行炮击。

2018年，在朝韩关系改善的时期，朝韩两国领导人曾同意“完全停止所有领域的敌对行为”，包括散发传单。

世宗研究所朝鲜半岛战略主任郑相昌告诉法新社：“恢复扩音器喊话极有可能导致武装冲突。”

“朝鲜不会坐以待毙，他们很可能会恢复在西海的射击，或者如果韩国再次发射气球，朝鲜会向气球开火。”

“朝鲜上周已经干扰GPS信号好几天了，类似挑衅很可能会以更强烈的形式出现在西海。”