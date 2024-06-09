披塔：有信心赢得诉讼 避免前进党解散

泰国前进党前党魁披塔星期天（6月9日）说，他有信心赢得法庭诉讼，避免前进党解散。

法新社报道，泰国选举委员会此前提交请愿书，称有充足证据表明前进党有推翻以国王为元首的民主政权的意图和行为，要求解散前进党，并取消前进党执行委员会成员竞选权利。泰国宪法法院正在考虑这份请愿书。

披塔星期天概述前进党的九点辩护，称他相信该案不会对他们不利。“我对我的九个论点非常有信心。我们的九个论点集中在管辖权和程序上。”

披塔警告说，解散前进党可能会产生严重后果。“这不仅仅是我个人的问题，也不仅仅是政党的问题，而是关于泰国民主空间的讨论。这是对民主的攻击。”

法院将于下星期三（6月12日）就此案举行听证会，但预计不会做出裁决。

披塔说，前进党的律师将辩称，法院无权审理此案，选举委员会提交请愿书的合法性也存在问题。

“我们认为，我们的议员签署修改法律的请愿书的意图并不是推翻或颠覆（君主立宪制）制度的行为。”

披塔还说，宪法法院对前进党违反冒犯君主法的裁决“并不对解散具有约束力”，解散一个政党应该是最后的手段，“应该有毫无疑问的不法行为证据”。

泰国拥有十分严厉的冒犯君主法，任何人诽谤、侮辱或威胁泰王、王后、王储或摄政王，都可被判坐牢至少三年，或最高15年。批评者称，冒犯君主法被滥用来压制合法的政治讨论。