韩医生协会74%同意再次罢工 抗议政府医疗改革计划

韩国医生协会将于6月18日再次罢工，抗议政府的医疗改革计划。

综合路透社和韩联社报道，韩国医生协会星期天（6月9日）举行会议，有近74%成员同意举行集体罢工，并计划举行大规模集会。

医协会长林贤泽在会上说，政府的计划将摧毁韩国的医疗体系，对重要学科医生人数减少和薪酬不足的长期问题毫无作用。“在全国代表的支持下，韩国医生协会将站在拯救医疗体系斗争的最前线。”

韩国政府早前呼吁任何医生有关的组织，不要采取任何危及公众安全的行动，称这将损害医生的声誉，并降低人们对医疗行业的信任。

韩国总理韩德洙说，医生的任何集体行动都是非法的，并再次呼吁双方进行对话解决僵局。“医学界和患者数十年来建立的社会信任，不能因为少数人的激进要求而崩塌。”

韩国政府为应对人口老龄化和基本医疗领域医生短缺问题，于2月初宣布2025学年度高校医学院扩招新生2000人，从目前3058人增至5058人，并最终在2035年增至1万人。这个计划遭到韩国医疗界强烈反对，约万名实习和住院医生递交辞呈，罢诊离岗，医疗系统陷入混乱，许多病患无法及时得到救治。

5月30日，韩国教育部宣布医学院明年确定将招收4610名学生，略低于总统尹锡悦设定的5000名学生的目标，但这个人数仍是2024学年医学生的1.5倍，结果再次掀起医疗界不满。