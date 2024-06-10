以色列中间派部长甘茨宣布退出战时内阁

以色列战时内阁成员甘茨宣布退出战时内阁，并呼吁以色列提前举行议会选举。

新华社报道，为以色列主要反对党国家团结党党魁的甘茨在星期天（6月9日）晚的新闻发布会说，尽管他知道以色列总理内坦亚胡领导了一个“糟糕的政府”，但他的政党出于国家利益考虑在新一轮以哈冲突爆发后加入了紧急政府，但内坦亚胡“正在阻止以色列取得真正的胜利”。

甘茨说，“真正的胜利”意味着以色列人质获释、哈马斯不再是加沙地带的治理机构，以及成立一个针对伊朗的地区联盟。

甘茨强调，为确保以色列实现“真正的胜利”，应在今年秋天提前举行议会选举，最终建立一个能够赢得人民信任且能面对挑战的政府。他呼吁内坦亚胡“确定一个一致同意的选举日期，不要让我们的人民走向分裂”，并呼吁战时内阁另一名成员、以色列国防部长加兰特也退出战时内阁。

内坦亚胡当天在社媒平台发表声明希望甘茨继续留任。他说，以色列“正在多条战线上陷入生死战”，现在不是放弃行动而是团结起来的时候。以色列将坚持作战直至取得胜利并实现所有目标，“主要是人质获释和消灭哈马斯”。

甘茨在以色列政坛属于中左翼阵营，与内坦亚胡本是政治对手。内坦亚胡2022年年底组建的新一届政府由右翼和极右翼党派组成。去年10月7日新一轮以哈冲突爆发后，内坦亚胡与甘茨于当月11日发表联合声明宣布组建紧急政府，以应对战时事务。今年5月18日，甘茨发布一份围绕本轮以哈冲突及后续事项的方案，要求内坦亚胡最迟在6月8日接受该方案，否则他将退出战时内阁。