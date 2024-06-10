在欧洲议会选举蒙受重挫 马克龙宣布闪电大选　

在欧洲议会选举中蒙受沉重打击的法国总统马克龙宣布举行闪电大选。

综合路透社和彭博社报道，为期四天的欧洲议会选举于星期天（6月9日）结束，马克龙于当晚宣布解散国民议会。

根据民调机构伊福普（Ifop）的出口民调结果，勒庞领导的极右翼民粹主义政党“国民联盟”比2019年欧洲议会选举增加10个百分点，在法国政党中排位第一，比马克龙领导的中间派复兴党的得票率多了近一倍。

马克龙向全国发表电视讲话说，欧洲议会选举结果“对于捍卫欧洲的政党来说不是一个好结果”。根据宪法赋予总统的权力，他决定将国民议会的未来交给选民通过投票来决定，为此决定解散国民议会，并于6月30日和7月7日举行国民议会选举的两轮投票。

马克龙说：“现在是厘清一切的关键时刻。我已听到你们的心声和担忧，我决不会充耳不闻……法国需要一个明确的大多数才能平和与和谐地采取行动。”

马克龙决定闪电大选在法国引发了政治震荡，为过去多年一直处于边缘地位，并扬言要罢免马克龙的极右翼政党提供了一个真正掌权的机会。

如果勒庞领导的国民联盟赢得议会多数席位，马克龙将对国内事务失去影响力。

五年一次的欧洲议会选举6月6日至9日举行，包括法国在内的大部分欧盟成员国于9日投票，法国选民将投票选出81名代表法国的欧洲议会议员。根据法国多家媒体9日晚公布的最新出口民调结果，极右翼国民联盟获得31.7%的选票，在法国政党中得票第一；执政党复兴党获得14.9%的选票，位居第二。

分析人士说，在法国第五共和国历史上，曾出现过五次总统解散国民议会的情况，以应对政府所面临的政治危机或社会危机。总统希望通过解散国民议会并举行新的议会选举，使执政党在议会中有机会获得绝对多数席位。马克龙领导的复兴党虽然在国民议会的议席领先其他党派，但未能达到绝对多数，这使得执政党的改革计划在国民议会一直受到来自反对派的巨大阻力。此次欧洲议会选举中执政党的低支持率，更暴露了执政党在选民中的“信任危机”。

根据法国埃拉贝民意调查公司9日晚进行的民意调查，52%的法国人支持总统解散国民议会的决定。