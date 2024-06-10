欧洲人民党党团保持欧洲议会第一大党团地位

第十届欧洲议会选举投票星期天（6月9日）晚落下帷幕。欧洲议会公布的初步统计结果显示，中间偏右的欧洲人民党党团获得189席，保持第一大党团地位。

综合新华社和路透社报道，截至9日晚上11时25分（新加坡时间10日凌晨5时25分），欧洲议会公布的初步统计数据显示，中间偏左的社民党党团获135席，持中间立场的复兴欧洲党团获80席，右翼的欧洲保守与改革党团获72席，极右翼的“身份与民主”党团获58席，绿党和欧洲自由联盟组成的党团获52席，左翼联盟党团获36席。

极右翼政党在德国和法国大获全胜，继荷兰之后首次出现欧洲议会向右转的迹象。法国总统马克龙于9日晚上宣布解散国民议会，并于6月30日和7月7日举行国民议会选举的两轮投票。

奥地利极右翼自由党以27%的得票率，领先于23.5%得票率的保守执政党人民党。

另外，出口民调显示，意大利总理梅洛尼领导的极端保守党派兄弟党在欧洲议会选举胜出，确立了兄弟党为意大利最受欢迎政党的地位。

波兰总理图斯克领导的中间派公民联盟有望赢得欧洲议会选举，在经历了一场以安全问题为主导的竞选活动后，公民联盟朝着确立波兰主导力量的地位迈进了一步。

本届欧洲议会选举于6日至9日在欧盟27个成员国举行。本次选举投票率为51%，略高于2019年选举的50.66%。

欧洲议会是欧盟监督、咨询和立法机构，也是欧盟三大机构——欧洲理事会、欧盟委员会、欧洲议会——之一。一般来说，各国当选议员在欧洲议会中按照党派与其他国家主张类似的党派组成跨国党团，以便修订和通过欧盟各项法案。

按计划，本次选举产生的第十届欧洲议会将于7月16日开会。新一届欧洲议会产生后，将面临一项重要任务，即通过投票表决选出新一任欧盟委员会主席。

现任欧盟委员会主席为冯德莱恩。