美驻悉尼领事馆遭破坏涂鸦 澳总理予以谴责

美国驻悉尼领事馆遭人喷漆和破坏，澳大利亚总理阿尔巴尼斯予以谴责。

路透社报道，新南威尔士州警方说，星期一（6月10日）凌晨3时左右（新加坡时间10日凌晨1时左右），一名手持小锤子的人到位于悉尼北部郊区的美国领事馆进行破坏，并喷漆涂鸦。

当地媒体称，这起事件似乎是亲巴勒斯坦者的抗议行为。

阿尔巴尼斯10日在堪培拉举行电视新闻发布会时被问及此事，他说：“我认为大家应该做的，是以相互尊重的方式进行政治辩论和讨论。”

阿尔巴尼斯还说：“在美国领事馆外喷漆等行为，无助于他们要推动的运动，破坏建筑物是犯罪行为。”

警方说，美国驻悉尼领事馆有九扇窗破损，领事馆的大门被喷漆。

警方发言人在电话中告诉路透社：“监控录像拍到一个身穿深色连帽衫、蒙面的人，手持一把小锤。”

《悉尼先驱晨报》网站刊登的领事馆照片，显示大楼正面被喷了多个倒置红色三角形。报道指，一些亲巴勒斯坦活动人士使用这个符号。

该报说，同一栋大楼4月也曾被人涂鸦。另外，美国驻墨尔本领事馆5月也被亲巴勒斯坦活动人士涂鸦。

澳洲长期是以色列的坚定盟友，但澳洲政府近期对以色列在加沙地带的行动越来越不满。今年早些时候，一名澳洲救援人员在以色列的袭击中丧生。