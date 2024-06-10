周一美市盘前走低 重点谈苹果公司年度“全球开发者大会”

星期一（6月10日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（6月10日）走低。本星期将有重要的宏观经济和货币政策的宣布，包括：美国5月份的消费者价格指数，以及美国联邦储备局在星期二和星期三（11日和12日）举行的联邦公开市场委员会会议。

美联储主席鲍威尔也将在星期三的会议结束后，举行新闻发布会。目前市场绝大多数人认为，联邦基金利率不会改变。目前的利率是5.25％至5.50％。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低8.50点或0.16％，报5338.50点；纳斯达克100指数期货下跌14.80点或0.08％，报18982.50点；道琼斯指数期货也跌了83.50点，报38715.50点。

美国股市上星期五（6月7日）在波动的交易中走低。标准与普尔500指数微跌5.97点，闭市报5346.99点。道琼斯指数下跌87.18点，闭市报38798.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.13％或23.84点，以18997.35点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是107亿5000万股，比过去20天的127亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股票从今晚开始，将会以上星期五为准的每一股分拆为10股后的价位进行交易。英伟达股价在今晚盘前微升0.01％，截稿时报120.90美元。

游戏驿站（GameStop）股价在今晚盘前上涨8.97％，截稿时报30.75美元。推动模因股票热潮的关键人物，外号“Roaring Kitty”的吉尔（Keith Gill），在上星期五通过直播重申了他对该股的看涨立场，但是当天该股股价仍在收盘时猛挫39％，是自2021年2月4日以来最糟糕的一天。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，股神巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）在6月5日至7日之间，以超过1亿5000万美元的价格，再次进场吸购西方石油（Occidental Petroleum）的257万股普通股。目前它已经拥有这家能源公司的约2亿5060万股股票。西方石油股价在今晚盘前上升1.43％，截稿时报60.11美元。

星期一下文我们来看看科技巨头苹果公司一年一度的“全球开发者大会”。今晚盘前该股起0.26％，截稿时报197.41美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站、英伟达、AMC Entertainment、Lucid Group和Palantir Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

尽管苹果已经在它的业务和产品中开始使用人工智能，但是它并没有像其他竞争对手那样频繁地宣布有关人工智能的消息。这在一定程度上确实是拖累了它的股价。（路透社）

苹果公司（Apple Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）

科技巨头苹果公司的任何发布会通常都是让市场投资者非常期待的。而这次该巨头即将在星期一较迟时候召开，以软件为重点的“全球开发者大会”，更是尤其受到市场人士的密切关注。

尽管苹果已经在它的业务和产品中开始使用人工智能，但是它并没有像其他竞争对手那样频繁地宣布有关人工智能的消息。这在一定程度上确实是拖累了它的股价。因此苹果公司股价今年走势一直显得力不从心。

它在市值排行榜更是在上个星期被晶片巨头英伟达（Nvidia）给超越。所以这次苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）“必须”在星期一下午的主题演讲中，给投资者带来一些与人工智能相关的好消息，才不会辜负投资者的巨大期望。

目前市场投资者普遍认为，苹果公司会在大会上正式宣布与OpenAI的合作关系，包括推出一个具有独特功能的OpenAI聊天机器人。这个机器人相信会利用苹果设备的大型语言模型，以及云端驱动的模型。

彭博社也有报道称，苹果将“外包”人工智能聊天机器人的功能，以便在人工智能给出不准确答复或反应时，公司有一定的隔离能力。报道也说，苹果公司可能需要更多时间来开发自己的人工智能产品，但这并不意味着它打算永远与OpenAI合作。

“全球开发者大会”是苹果公司一年一度的开发者活动。该公司通常会在会上预告即将推出的新产品或软件更新，例如这次市场人士就认为苹果公司会更新iPhone的iOS 18。

彭博社之前也有报道说，今年苹果公司可能会宣布要提升它的Siri。虽然新的Siri功能可能需要一些时间才能推出，但是苹果应该会通过赋予它控制其他应用程序的能力，让Siri的功能早点变得更强。例如，让用户可以要求Siri删除电子邮件。另外，苹果公司今年也可能提升iPhone的表情符号。

虽然标准与普尔500指数开年至今已经上升12.74％，苹果公司股价在同个期间里，只起了6.06％。作为科技股的领头羊，这个表现确实是有点差强人意。在Tipranks的34名分析师中，虽然有22名给予该股“买进”评级，但也有11名给出“持守”评级，一名甚至给了“卖出”评级。看来库克在星期一的演讲应该要好好下点功夫了。