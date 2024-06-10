马国银行预测RON95汽油补贴第四季取消

马来西亚政府星期一（6月10日）正式取消全面补贴柴油后，当地银行的经济学者预测，政府最快可能在今年第四季宣布取消RON95的补贴，到时受影响者将更多，影响层面也更大。

马国政府星期天（9日）宣布，西马从星期一零时起取消柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格将从目前的每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。

联昌国际（CIMB）财务与市场研究部星期一发布报告指出，政府取消柴油补贴后，各方都将目光投注到RON95汽油。

报告说，政府不会急于让RON95价格自由浮动，因为政府仍须考虑多个因素。“我们预计政府最快可能在今年第四季取消RON95汽油补贴，尤其可能在今年底提呈2025年财政预算案时宣布。”按惯例，马国政府每年10月至11月宣布新年度财案。

报告认为，财政部正专注处理发放给符合资格者的昌明柴油补贴计划（BUDI MADANI）现金补贴，因为政府宣布取消现有的柴油补贴计划后，申请新补贴者预料将大增。

报告指出，政府取消柴油补贴后，预料6月整体通胀按年涨2%，核心通胀则将维持不变，按年增1.9%。

报告说，政府预料将等到6月与7月的通胀数据，以便在取消RON95汽油补贴之前，先评估取消柴油补贴的影响，并在那之后才决定何时取消RON95汽油补贴。