欧盟预计本周公布对中国电动车征收的关税

欧盟委员会预计将于本周公布它计划对中国电动汽车征收的关税，此举可能会引发北京方面的严厉批评和报复。关税预披露最早可能在星期三（6月12日）进行。

路透社报道，欧盟这一举措出台之际，欧洲汽车制造商正面临来自中国竞争对手低成本电动车大量涌入的挑战。调查将持续到10月底，届时将决定是否征收最终关税（通常为期五年）。这为布鲁塞尔和北京之间达成潜在协议留出了时间。

除非欧盟各国政府以压倒性多数反对，否则将实施拟议的关税。分析师预计关税将在10%至25%之间。

尽管如此，欧洲大陆的汽车业几乎没有人支持征收关税。尤其是德国汽车制造商，他们严重依赖在中国的销售，因此担心遭到北京的报复，欧洲的汽车公司也进口自家品牌在中国制造的汽车。

但欧盟委员会主席冯德莱恩一再指出，欧洲需要采取行动，防止中国用补贴电动汽车充斥欧盟市场。

北京已经对主要产自法国的进口白兰地展开了反倾销调查，并还在4月通过一项法律，以加强它在美国或欧盟对中国的出口征收关税时进行反击的能力。

根据2023年的贸易数据，在现有的10%关税基础上每增加10%，欧盟进口中国电动汽车的成本将达到约10亿美元。随着中国电动汽车制造商扩大对欧洲的出口，这一成本今年将会增加。

宝马、马赛地和大众的高管已警告不要对来自中国的汽车征收进口关税，汇丰银行估计，德国汽车制造商在中国创造的利润，占他们全球利润的20%到23%。

在欧盟各国政府中，法国表示欧洲需要保护自己免受中国补贴生产的影响，而德国总理朔尔茨说，他并不认为有必要征收关税。

与此同时，随着欧洲汽车制造商与中国同行联手以更便宜、更快速的方式将电动汽车推向市场，市场也在发生变化。

中国电动汽车制造商和供应商也开始投资欧洲生产，以避免关税。

欧洲传统汽车制造商的高管最近告诉路透社，更严格的关税可能会暂时削弱或消除中国汽车制造商从供应链中获得的成本优势，但这并不能阻止成本更低的中国电动汽车对他们造成影响。