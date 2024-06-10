法国提前大选引发对巴黎奥运会的担忧

法国巴黎市长伊达尔戈星期一（6月10日）说，总统马克龙宣布提前举行选举“极其令人不安”，政治动荡可能成为巴黎奥运会的意外风险。

法新社报道，由于极右翼在欧洲议会选举中大胜，马克龙说将解散国民议会，并于6月30日和7月7日举行两轮议会选举，而巴黎奥运会将于不到三周后的7月26日开幕，届时将有100多名国家元首出席。

如果没有一个政党赢得多数席位，可能会导致政治不稳定；如果极右翼国民联盟成为全国最大政党并进入政府，则可能导致重大变化。

不过，国际奥委会主席巴赫说，选举是“一个不会扰乱奥运会的民主进程”。

“法国习惯于举行选举，他们将再次举行选举，将有新政府和新议会，每个人都将支持奥运会。”

法国弗朗什-孔泰大学历史学教授兼体育专家迪茨奇则说：“我最担心的是选举后可能发生的事情。”

他认为，极右翼政府上台可能会引发抗议，甚至极右翼和极左翼之间的冲突重演。

“你可能会陷入非常紧张的政治局势，出现政治暴力。国际奥委会主席巴赫显然不会说他担心，但他几乎肯定会担心。”

瑞士洛桑大学奥运专家查佩乐告诉法新社：“就准备工作而言，设施已准备就绪，认证已发送，人员运输的计划已制定：一切都准备就绪。”

他还淡化了内阁人事变动的影响。

“从现在到7月8日，奥运会的准备工作不会有任何变化，之后再改变任何事情都为时已晚。”