联合国安理会通过美国起草的以哈停火决议

联合国安全理事会通过了美国起草的以色列-哈马斯停火决议。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，联合国安理会星期一（6月10日）以14票赞成、一票弃权的投票结果通过决议。

俄罗斯投弃权票

14个安理会理事国包括美国投赞成票，俄罗斯投弃权票。

决议敦促以色列和哈马斯“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议，在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火，以尽早结束持续了八个月的以哈冲突。

决议指以色列已经接受停火提案，并敦促哈马斯也同意这一提案。

哈马斯对美国起草的决议获得通过表示欢迎，并在一份声明中说，哈马斯愿意与调解方合作实施“符合我们人民和抵抗力量要求”的停火计划。

巴勒斯坦总统阿巴斯发言人发表声明说，阿巴斯支持任何要求加沙地带立即停火以及维护巴勒斯坦土地统一的决议。

根据美国决议草案文本，停火提案分三个阶段进行，最终将为加沙地带制定一项重大的重建计划。加沙地带在以哈冲突中遭到严重破坏。

美国总统拜登于5月31日公布三阶段停火提案，称提案为以色列的倡议。

第一阶段将进行以色列人质和巴勒斯坦囚犯交换以及短期停火；第二阶段包括“永久结束敌对行动”，以及以色列军队从加沙地带全面撤军；第三阶段侧重于加沙地带的长期前景，并将启动一项为期多年的加沙地带重建计划。

美国常驻联合国代表格林菲尔德在投票后告诉安理会：“我们今天为和平投了赞成票。”

埃及外交部星期二发表声明说，埃及欢迎联合国安理会呼吁加沙地带全面永久停火的决议。埃及为以哈停火谈判的斡旋方之一。