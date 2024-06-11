联合国暂停使用美军浮动码头为加沙送人道物资

联合国世界粮食计划署暂停通过美军建造的浮动码头，向加沙地带运送人道援助物资，以评估当地的安全局势。与此同时，美国五角大楼说，社媒平台上有关以色列使用美军建的浮动码头执行营救人质行动为不实报道。

法新社报道，联合国秘书长发言人杜加里克星期一（6月10日）称暂停使用浮动码头，与以色列上周末救出四名人质的行动有关联。

哈马斯控制的加沙地带卫生官员说，以色列的营救人质行动在加沙地带造成274人死亡、近700人受伤，许多受害者是妇女和儿童。

杜加里克说：“世界粮食计划署（WFP）通知我们，WFP暂时停止在浮动码头的作业，直到对当地安全局势进行彻底的评估，这是为了确保我们的工作人员和合作伙伴的安全。”

另据路透社报道，五角大楼发言人赖德10日驳斥“一些不正确的社媒言论指控”，强调以军8日营救被哈马斯扣押人质的行动，并没有使用美军建在加沙地带沿海的浮动码头。

赖德承认有以色列直升机在浮动码头“附近”执行营救任务。他说：“我们的码头、设备、所有支持人道援助的人员都与以色列的人质营救行动无关。”

对此，杜加里克说：“我们都看到上周末加沙地带发生的事。我们也看到一些媒体报道，我们还注意到美国中央司令部公​​开声明，以军在人质营救行动中并没有使用浮动码头。”

他说：“我认为，那里展开了一场大规模的营救行动，有那么多死伤者，我们的人道救援同事暂停运作以评估情况是很正常的。”

杜加里克也表示，希望能尽快恢复使用浮动码头为加沙地带运送援助物资。