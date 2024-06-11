波兰将在与白罗斯边境地区设置缓冲区

波兰将在与白罗斯的边境地区设置宽200米的缓冲区，以防止非法移民穿越边境。

新华社报道，波兰政府相关部门星期一（6月10日）在东北部靠近白俄罗斯边境的比亚韦斯托克市举行会议。波兰总理图斯克在会后的新闻发布会上说，根据会议通过的决议，波兰内政部将负责在这一边境地区建设长数十公里、宽200米的缓冲区。

设置缓冲区旨在使非法移民穿越波白边境更加困难，同时为波兰边防警察和士兵创造更好的执行任务条件。

图斯克说，保护边境安全是国家的责任，但设立缓冲区将不可避免给当地居民造成负面影响。政府将为受影响居民提供必要帮助，相关咨询正在进行。

另据波通社报道，波兰总统杜达10日也在比亚韦斯托克召开国家安全委员会会议，讨论应对边境地区事态、保护执法人员安全等问题。杜达在会上说，近期已发生50起针对波兰执法人员的袭击事件。

2021年底，大批来自中东地区的移民试图从白罗斯进入波兰和立陶宛等欧盟国家。波兰等国强化边境管控，严防非法入境。非法移民问题最近卷土重来。5月底，波兰推出“东部盾牌”计划，宣布将斥资100亿兹罗提（约33.6亿新元）加强东部边境安全。6月6日，一名在边境地区被非法移民刺伤的波兰士兵伤重不治，事件发生后，波兰政府重申保证边境和执法人员安全。