集装箱船撞桥逾两个月后 巴尔的摩航道全面重开

美国马里兰州巴尔的摩港的关键航道因撞桥事故关闭超过两个月之后，于星期一（6月10日）重新开放。

路透社报道，美国联邦机构说，他们总共清理了5万吨的桥体钢架碎物，巴尔的摩港的商业海上运输已全面恢复，允许双向交通。

美国陆军工兵部队说，星期一进行河床勘察，确定船只可安全通行，而麦克亨利堡联邦航道（Fort McHenry Federal Channel）的宽度和深度已分别恢复到700英尺和50英尺。

3月26日凌晨，失去动力的新加坡注册集装箱船“达利”号（Dali）撞上巴尔的摩港一座大桥的桥墩，导致桥体坍塌。当时正在这座全长2.57公里的大桥上施工的八名工人落水，两人获救，六人不幸罹难。

这起事故也导致美国东北部的主要交通干道陷入瘫痪。

美国陆军工兵部队和美国海军的打捞与潜水监督员花了两个多月时间进行清理作业，最后一块残骸于上周被移走。一度受困的达利号可重新浮起后，于5月20日被安全移走。

大桥坍塌的善后工作共动员来自世界各地的1500多名应急响应人员和500名专家，操作由多艘船只组成的船队，涉及56个联邦、州和地方机构。

美国联邦调查局（FBI）于4月就撞桥事故展开刑事调查。美国国家运输安全委员会5月说，发生撞桥事故前，达利号曾多次断电，在巴尔的摩港口维护期间和3月26日即将撞上大桥前都发生过断电。