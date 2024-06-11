周二美市盘前下跌 重点谈苹果公司“全球开发者大会”的宣布

星期二（6月11日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（6月11日）下跌。华尔街投资者都在等待着美国联邦储备局本星期的利率决定，以及美国劳工统计局在星期三（12日）宣布的5月份消费者价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低17.60点或0.33％，报5343.20点；纳斯达克100指数期货下跌69.70点或0.37％，报19002.70点；道琼斯指数期货也跌168.60点，报38699.40点。

尽管投资者在本星期消费者价格报告和美联储政策声明之前持谨慎态度，标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期一）仍创下收盘新高。

标准与普尔500指数隔夜上升13.80点，闭市报5360.79点。重量级的道琼斯指数起69.05点，闭市报38868.04点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.38％或71.41点，以19072.36点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是103亿9000万股，比过去20天的128亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

美国食品和药物管理局（简称：FDA）顾问小组隔夜一致投票认为，礼来公司（Eli Lilly）实验性的阿尔茨海默病（Alzheimer）治疗药物，多纳奈单抗（Donanemab）的益处大过它的风险，并认同它的试验数据反映该药物对患有记忆剥夺疾病早期的患者有效。这次投票为FDA就该治疗药物做出最终决定扫除了障碍。礼来公司股价因此也在今晚盘前上升3.35％，截稿时报894.00美元。

软件数据库巨头甲骨文（Oracle）将在今晚收盘后发布它2024财年第四财季的业绩报告。市场分析师普遍认为，它的每股盈利会是1.65美元，营业额则会有145亿6000万美元。甲骨文的股价在今晚盘前退低0.10％，截稿时报124.38美元。

比特币在过去24小时下跌2.6％至6万7658美元，连带影响到与加密货币相关的股票也在今晚盘前走低。截稿时，Bitfarms股价下跌4.3％；Microstrategy也跌3.7％；Coinbase Global退低3.2％；Marathon Digital下跌2.8％；Riot Platforms也跌了2.7％。

星期二下文我们来看看科技巨头苹果公司（Apple Inc）在隔夜的“全球开发者大会”上到底做了什么宣布。今晚盘前该股下跌0.25％，截稿时报192.63美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、游戏驿站（GameStop）、苹果公司、特斯拉（Tesla）和AMC Entertainment。截稿时，除了游戏驿站股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）在“全球开发者大会”的主题演讲没有振奋人心的消息。所以在大会后，苹果股价走势显得疲弱。（彭博社）

苹果公司（Apple Inc）



（纳斯达克证券交易所代码：AAPL）



在众多投资者的热切期待下，科技巨头苹果公司终于在隔夜的“全球开发者大会”上，宣布了它的人工智能全盘战略。但是苹果公司的宣布没有惊喜，首席执行官库克（Tim Cook）的主题演讲也没有振奋人心的消息，所以苹果股价在今晚盘前没有任何作为，反而还在截稿时下跌了0.68％。

苹果宣布的“Apple Intelligence”人工智能计划，因为要运用人工智能功能，需要的晶片更先进，所以只能运用在苹果公司旗下的iPhone 15 Pro和Pro Max智能手机。据估计，这仅占当前已在使用的iPhone的5％。因此在这个消息宣布后，许多市场人士提出的关键问题是：这些新功能是否会刺激现有客户放弃现有iPhone去购买更贵的新手机。

整体而言，这次苹果公司提出的人工智能战略，大致符合之前媒体猜测，以及华尔街分析师的预测。至于苹果公司的宣布是否足以弥补它在人工智能这方面“动作缓慢”，则还有待观察。不过分析师普遍认为，它倒是成功地将投资者的注意力转到将在今年秋天推出的iPhone 16。

苹果公司这次宣布的新的人工智能功能，包括：一些类似微软、Alphabet旗下的谷歌、OpenAI、Adobe等提供的工具，如可以总结文本、建议电子邮件回复和把通话录音写成文字等。苹果公司也会提供图像生成工具，不过与竞争对手不同的是，这些工具是与苹果公司自己的应用程序集成的。

苹果公司在大会上也强调，它的人工智能重点是在“网络边缘”的设备上提供人工智能体验，因为这种方法将使信息更加保密。苹果公司也会为部分项目提供称为“私有云端”的服务。这项服务将在由苹果公司晶片驱动的服务器上运行，以便严格把关隐私。

在新的苹果公司产品里，它们也会加入人工智能增强型Siri。新的Siri将会设在iPhone、iPad和Mac上。它将采用更加情境感知的方法，以便提高Siri对用户的价值。