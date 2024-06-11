苹果公司推出个人智能系统“苹果智能”

苹果公司在2024年全球开发者大会上推出个人智能（AI）系统“苹果智能”。系统集成了生成式AI的强大功能，可应用于苹果多款产品。

新华社报道，苹果公司星期一（6月10日）说，“苹果智能”与iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia操作系统深度集成。据介绍，作为“苹果智能”的一部分，新应用“写作工具”可以让用户在苹果各平台自带的邮件、笔记等以及第三方写作类应用程序改写、校对、总结文本。

在苹果产品的“笔记”等应用程序中，用户可以录音，并对音频进行转录和总结，生成摘要。

用户还可使用新推出的图片工具，在数秒内创建动画、插图或素描风格的图像。借助“苹果智能”，用户可以使用自然语言搜索特定照片及视频中特定片段。新的“清理”工具还能识别和移除照片背景中分散注意力的内容。

在“苹果智能”的支持下，语音助手Siri将拥有更丰富的语言理解能力，回答更自然、更具语境相关性和更个性化。

苹果公司还说，将于今年晚些时候把生成式AI工具ChatGPT集成到iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia系统平台，用户无需创建账户即可免费访问。在将问题、文档或照片发送到ChatGPT之前，会先征得用户同意。

苹果公司指出，将于今年秋天在iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia系统平台推出“苹果智能”英文测试版，可在iPhone 15Pro、iPhone 15Pro Max以及搭载M1及以上版本晶片（又称芯片）的平板和电脑上运行。

苹果公司首席执行官库克说，“苹果智能”将改变用户和苹果产品之间的互动。“我们独特的方法将生成式AI与用户个人环境相结合，提供真正有用的智能产品。”

业内人士认为，在AI成为科技发展热点的当下，“苹果智能”的推出为用户带来新的交互体验，有望提升新款苹果产品的销量。