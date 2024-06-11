联合国：全球约60%五岁以下儿童在家遭暴力式管教

联合国儿童基金会说，全球有近4亿名五岁以下儿童在家中遭受暴力的身体或心理惩罚，约占全球60%的五岁以下儿童。

法新社报道，联合国儿童基金会（UNICEF）星期一（6月10日）晚公布的最新估计数字，反映了2010年至2023年从100个国家收集的数据，并涵盖体罚和“心理虐待”（psychological aggression）。

UNICEF说，心理虐待包括对儿童大声吆喝，骂他们“笨”或“懒”，而身体虐待包括摇晃儿童的身体、殴打儿童、打他们的屁股，或任何旨在令儿童感到身体疼痛或不适，但不会令他们受伤。

UNICEF说，在这近4亿个儿童当中，约有3亿3000万个儿童曾被体罚。

尽管越来越多国家已禁止对儿童进行体罚，但将近5亿个五岁以下儿童在避免遭受体罚方面并没有得到法律的保护。

UNICEF说，超过四分之一的母亲或负责照顾儿童的成年人认为体罚对于正确管教孩子是必要的。

UNICEF执行主任拉塞尔在一份声明中说：“当儿童在家中遭受身体或言语虐待，或当他们被自己的亲人剥夺了社会关怀和情感关怀，这可能会对他们的自我价值和发展造成伤害。”

拉塞尔说：“充满关爱和玩乐的养育方式可以给儿童带来欢乐，还能让儿童产生安全感、学习、培养技能和探索周遭世界。”

6月11日为首个国际玩耍日，UNICEF为此发布了儿童可以玩什么的调查。

根据85个国家的数据，每两个四岁儿童就有一个不能与在家里照顾他们的人一起玩耍，约八分之一的五岁以下儿童完全没有玩具。

约40%的二至四岁儿童在家里得不到足够的激励或进行有意义的互动。

UNICEF说，十分之一的儿童没有机会参加“对促进认知、社交和情感发展至关重要的活动，这包括阅读、讲故事、唱歌和画画”。

拉塞尔说：“在第一个国际玩耍日，我们必须团结起来，重新致力于终止针对儿童的暴力行为，并提倡正面、关爱和有趣的养育方式。”