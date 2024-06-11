朝军日前越过分界线 韩军方：并无侵犯意图

韩国军方星期二（6月11日）向国防部跑口记者团发送消息称，多名朝鲜军人日前一度越过韩朝军事分界线，在韩军进行警告射击后迅速撤退。韩军方认为朝方并无侵犯意图。

韩联社报道，韩国联合参谋本部说，在韩朝非军事区（DMZ）内作业的多名朝鲜军人，于9日中午12点30分越过军事分界线，并在韩军播放警告广播和鸣枪示警后撤回北方。之后，朝军并无特别动向。韩军方正严密监视朝军动态，以采取应对措施。

朝鲜军人一度在不超过50米的范围内越过了军事分界线。韩国联合参谋本部推测，这些携带镐头等工具的朝鲜军人可能在作业时迷失方向。据悉，越过军事分界线的朝军约有二三十人，大多手持作业工具，部分处于武装状态。

联参公报室室长李诚俊说，非军事区草木多，难看清军事分界线的标记。朝军在没有路的情况下拨开植被南下，韩军在朝军接近军事分界线前就已发现他们。

李诚俊说，由于朝军在韩军发出警告后立即撤回北方，韩军方认为朝军并无侵犯意图。

有分析指出，韩国联合参谋本部或出于避免局势进一步升级的考虑，在事发两天后才公开此事。为应对朝鲜空飘垃圾气球，韩军9日当天重启了对朝扩音喊话。

另就朝鲜对韩军重启喊话的反应，李诚俊说，朝鲜已在相关地点安装对韩喊话扩音器，但目前未听到朝鲜对韩喊话。