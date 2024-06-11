英国失业率上升至4.4% 不利保守党选情

英国的失业率上升至4.4%，尽管收入增长仍保持高位，但对于下个月参选的首相苏纳克而言仍是一个尴尬的局面。

综合法新社和路透社报道，根据英国国家统计局星期二（6月11日）公布的最新数据，2月至4月的三个月内，英国失业率上升至4.4%，比1月至3月的4.3%来得高，也是2021年9月以来的最高水平。“本月的统计数据继续显示劳动力市场可能正在降温的迹象，职位空缺数量仍在下降，导致失业率上升，但收入增长仍然相对强劲。”

数据显示，2023年底以来，就业人数减少了20万7000人，而失业人数增加了19万人。

不包括奖金的平均常规工资增长率保持在6%，稍低于经济师预测的6.1%增长。分析师称这令英国央行感到担忧。

无党派智库就业研究所所长威尔逊（Tony Wilson）说：“上届国会期间的就业情况令人沮丧，而今天的数据是自冠病疫情以来最糟糕的。”

英国央行上个月将主要利率维持在5.25%，这是16年来的最高水平。不过，随着英国通胀进一步降温，预料央行今年夏季将下调利率。

最新数据显示，英国4月份年度通胀率放缓至近三年来的最低水平2.3%，这为下个月大选前的执政保守党提供了支持。

然而，消费者价格指数仍维持在英国央行2.0%的目标之上。