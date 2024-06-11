拜登儿子非法拥枪官司 陪审团裁定有罪

美国总统拜登儿子亨特因谎报吸毒以非法购买枪支面对审讯，陪审团裁定他有罪。

路透社报道，特拉华州威尔明顿联邦法院的陪审团星期二（6月11日）裁定亨特面对的三项罪名全部成立，他成为第一个被判有罪的现任美国总统孩子。

54岁的亨特闻判后仅轻轻点了点头，没有做出其他反应。他过后拍了拍律师洛厄尔的肩膀，并拥抱了另一名法律团队人员。

法官没有确定宣判日期，但一般在120天内。这意味着法官的判决会在11月5日美国总统大选前出炉。

12名陪审团成员必须对每一项指控达成一致意见。拜登上周表明，如果儿子被定罪，他不会赦免他。

此案源于亨特2018年染上重度毒瘾期间，所购买的一把点38口径左轮手枪。他被指在填写购枪文件时谎称没有非法使用毒品，面对两项不实陈述罪；第三项控状则指他非法持有这把枪。

针对亨特枪支相关指控的量刑为15至21个月，但法律专家认为，类似案件的被告通常会获得较短的刑期，而且如果他们遵守审前释放的条款，监禁的可能性较小。

亨特也在加州面对三项重罪和六项逃税罪，指控他在2016年至2019年期间未缴纳140万美元的税款，同时花费数百万美元购买毒品、豪车和其他高价商品。他对所有指控不认罪，案件定于9月5日开庭。

此次审判是在5月30日法院将特朗普定罪之后进行的，特朗普是第一位被判重罪的前美国总统。特朗普34项重罪成立，包括伪造商业记录以掩盖性丑闻。