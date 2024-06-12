哈马斯称“积极”回应停火提案 以官员驳斥

哈马斯政治局成员里什克星期三（6月12日）发表声明说，哈马斯对拟议的加沙地带停火提案做出了回应，并称哈马斯的回应“为达成协议开辟了一条广阔的道路”。

另一方面，在以色列通过调解方收到哈马斯的回应后，一名以色列官员称，哈马斯已拒绝停火提案。消息人士指，哈马斯在回应中提出了对停火提案的修改。

综合《纽约时报》和路透社报道，哈马斯11日向调解方卡塔尔和埃及提交对加沙地带停火提案的回应。

哈马斯与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）当天发表联合声明说，哈马斯的回应将巴勒斯坦人的利益放在首位，重申以色列必须彻底停止对加沙地带的持续侵略，并从整个加沙地带撤出。巴代表团出于民族责任感，愿意积极应对，以达成协议，结束这场针对加沙地带平民的战争。

哈马斯的声明未表明是否接受停火提案。里什克（Izzat al-Rishq）12日说，哈马斯的回应是“负责任、严肃和积极的”。

卡塔尔外交部11日晚确认卡塔尔和埃及已收到哈马斯的回应。卡塔尔和埃及正与美国一起展开斡旋活动，三国将与有关各方协调下一步行动。声明没有透露哈马斯回应的细节。

一名了解谈判情况的官员透露，哈马斯在回应中提出了对停火提案的修改，包括不仅要制定短期停火，还要制定永久停火的明确时间表，以及以色列全面撤军的时间表。

一匿名以色列官员则指哈马斯已拒绝美国总统拜登概述的停火提案。这名官员说：“他们（哈马斯）改变了所有主要而且意义最重大的参数。”

《纽约时报》指以哈虽然看似对停火方案持开放态度，但双方都没有正式表明接受美国支持的三阶段停火方案。

根据一名以色列政府官员的一份声明，提案“使以色列能够实现”战争目标，包括摧毁哈马斯的战斗力及释放全部人质。但这名不愿透露姓名和职务的官员没有说明以色列是否接受停火提案。以色列总理内坦亚胡一再拒绝对停火提案予以坚定的支持。

另一方面，哈马斯高级官员巴德兰（Husam Badran）说，虽然以色列政府“没有公开表明立场”，但哈马斯对停火提案“持积极态度”。

巴德兰在一条短信中说：“参与和关注谈判的各方都知道，内坦亚胡是双方达成结束战争协议的唯一障碍。”

美国国务卿布林肯11日早些时候说，停火提案的命运取决于在加沙地带的哈马斯最高领导人辛瓦尔（Yahya Sinwar）。辛瓦尔还没有对停火提案做出表态。

美国总统拜登5月31日公布一项旨在实现加沙地带永久停火并确保人质获释的新停火提案，称提案为美国与以色列、卡塔尔、埃及和其他中东国家多轮外交对话的结果。

联合国安理会6月10日通过一项决议，呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火，以尽早结束已持续八个月的巴以冲突。决议敦促以色列和哈马斯“毫不拖延、毫无条件地”全面落实决议。