法保守派向极右翼靠拢 白宫：将与任何民选政府合作

法国保守派共和党领袖呼吁在即将来临的大选中与极右翼结盟，打破保守派长期以来的禁忌，这一消息在共和党引发震荡并导致混乱。

综合路透社和《纽约时报》报道，法国共和党党魁西奥蒂（Eric Ciotti）接受法国电视台TF1访问时说：“我们大家讲的话是一致的，所以我们都别再制造想象中的反对派了。”

他也说：“这是我们绝大多数选民所希望看到的。选民告诉我们跟对方‘达成一个协议’。”

西奥蒂表态要与勒庞结盟后，引发了共和党内部的愤怒回应。

在这之前，在法国主流政党中从来没有任何领导人，探讨与勒庞领导的极右翼国民联盟，或国民联盟的前身国民阵线，组成政治联盟的可能性。

但放眼整个欧洲，长期被视为极端民族主义的极右翼，面对的障碍正在逐渐消失，各个政党均已调整立场，而且人们已经形成更广泛的共识，那就是必须遏制跨越欧盟边境的大规模非法移民浪潮。

法国极右翼政党在上周欧洲议会选举中得票率遥遥领先于执政党阵营，总统马克龙毅然决定解散国民议会（议会下院），提前在6月底大选，希望制止极右翼上升势头。

美国白宫11日说，总统拜登将与法国民选领导人合作，无论对方是谁。

白宫国家安全委员会发言人柯比说：“法国是我们最古老的盟友。无论法国人民决定选择谁来担任他们的领导人，我们都会一直与法国领导人合作。”

分析师认为，马克龙提前大选是孤注一掷的豪赌，他要是赌输，可能彻底失去执政优势，甚至被迫考虑下台。

法国国民议会选举的第一轮投票定于6月30日，第二轮投票在7月7日，各政党只有不到三周时间筹备竞选。民意调查显示极右翼将获胜，但无法赢得绝对多数。