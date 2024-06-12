周三美市盘前小幅走高 重点谈甲骨文公司季度业绩

星期三（6月12日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月12日）小幅走高。美联储举行的联邦公开市场委员会会议将在今晚结束。这个会议对利率的决定是市场的焦点所在。美联储主席鲍威尔也将在会议结束后举行新闻发布会。目前市场绝大多数人认为，联邦基金利率不会改变。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升8.10点或0.15％，报5383.40点；纳斯达克100指数期货起27.70点或0.14％，报19238.30点；道琼斯指数期货升高52.40点，报38799.80点。

在科技巨头苹果公司股价上涨超7％的带动下，标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（星期二）连续第二天创下收盘新高。

标准与普尔500指数隔夜上升14.53点，闭市报5375.32点。重量级的道琼斯指数则跌120.62点，闭市报38747.42点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高0.71％或135.88点，以19210.56点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是106亿5000万股，比过去20天的128亿3000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

科技巨头苹果公司（Apple Inc）的股价在今晚盘前下跌0.47％，截稿时报206.18美元。苹果公司的股价在隔夜大幅上涨7.26％，取得该股自2022年以来的最佳单日百分比涨幅。它的市值也在短短一天增加了约2150亿美元，距离重新夺回美国最大公司的称号又逼近一步。

派拉蒙全球（Paramount Global）的大股东，媒体女继承人雷石东（Shari Redstone）终于决定终止与Skydance的合并计划。派拉蒙全球股价在今晚盘前下跌2.08％，截稿时报10.81美元。雷石东原本是要把她的派拉蒙全球控股权出售给Skydance Media，让派拉蒙全球和Skydance两家公司合并。

根据《金融时报》报道称，欧盟将对中国电动车征收最高达25％的关税。这个消息传开后，中资电动车股价普遍走低。蔚来（NIO）股价下跌幅度最显著。在截稿时，该股下跌3.59％，截稿时报4.30美元。理想汽车股价也跌2.20％，报18.66美元。

星期三下文我们来看看软件巨头甲骨文公司（Oracle Corporation）的最新季度业绩。今晚盘前该股起8.65％，截稿时报134.59美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站（GameStop）、英伟达（Nvidia）、美国航空（American Airlines Group）、超微（Advanced Micro Devices）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

甲骨文公司（Oracle Corporation）（纽约证券交易所代码：ORCL）

甲骨文将在今年11月开始把数据库引入谷歌云端。集团的客户将能够在不需要额外付费的情况下，在谷歌和甲骨文云数据中心区域负载工作。（路透社）

虽然软件巨头甲骨文公司隔夜盘后发布的季度业绩未达到华尔街分析师的普遍预测，但是因为甲骨文在同时也宣布与谷歌和OpenAI在云端方面的合作，让投资者更为兴奋，以至对业绩不达标不以为意。甲骨文的股价也因此在隔夜盘后上涨了11％。

根据甲骨文截至今年5月底的第四季业绩报告，集团的营业额同比增长了3％，达到142亿9000万美元。集团的净利是31亿4000万美元，即每股净利1.11美元，比去年同期的33亿2000万美元，或每股净利1.19美元低。在剔除特殊项目后，集团的调整后每股盈利是1.63美元。

市场分析公司LSEG之前搜集到的分析师预测是：营业额145亿5000万美元，每股盈利是1.65美元。以这两个业绩上下线指标来看，甲骨文的业绩算是不达标的。

至于当前季度，甲骨文高管们预计第一财季的每股盈利会是在1.31美元至1.35美元之间；营业额的增长率相信会是介于5％至7％之间。而LSEG搜集到的分析师预测则是调整后每股盈利是1.32美元，营业额增长率是7.6％。

但是，最让投资者感兴趣的是，甲骨文在发布的文告中也说，它将在今年11月开始把数据库引入谷歌云端。换言之，甲骨文的客户今后将能够在不需要额外付费的情况下，同时在谷歌和甲骨文云数据中心区域负载工作。这将进一步扩大甲骨文旗舰数据库软件的可用性，对甲骨文来说是个好消息。

甲骨文联合创始人、董事长兼技术主管埃里森（Larry Ellison）在业绩线上会议甚至还说：“我们希望也能够与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）有同样的合作。”

甲骨文隔夜也另外发布文告说，该集团正在与微软和OpenAI合作，以提供额外的电脑计算能力。

埃里森说，在协议下，现在OpenAI能够利用甲骨文的云端基础设施，包括：英伟达（Nvidia）的图形处理单元，来训练它们的人工智能模型。埃里森甚至形容甲骨文现阶段，是在建设世界上最大的数据中心。