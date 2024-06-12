韩国无人驾驶车有望10月起上路

韩国最快从今年10月起，首次允许无人驾驶车在普通道路的部分区间行驶。

韩联社报道，韩国国土交通部星期三（6月12日）宣布，首辆由韩国初创企业研发的无人驾驶车已获得临时许可，在首尔麻浦区上岩洞无人驾驶示范运行区的循环区间（3.2公里）进行测试。

这辆无人驾驶车在捷尼赛思（GENESIS）运动型多功能车（SUV）GV80上，搭载无人驾驶系统和被誉为“无人驾驶之眼”的核心传感器激光雷达等，在无司机的情况下最高行驶时速可以达到50公里。

之前获得临时运行许可的无人驾驶车仅限于低速行驶车辆（最高时速10公里），或用于清扫等特殊目的车辆。

此次测试的无人驾驶车具备紧急自动刹车等安全功能和车内外紧急制动按钮，已在京畿道华城市无人驾驶专用测试城市“K-City”，通过市区无人驾驶安全条件测试。

韩国国土交通部为实施更全面的安全管理，在无人驾驶领域制定了分阶段验证程序。在第一阶段测试，司机坐在驾驶位；在第二阶段测试，司机坐在副驾驶位，并提供远程管控系统和车辆外部管理人员，测试期各两个月。

此次是无人驾驶车首次获准在没有司机的情况下在普通公路行驶。如果能通过审查，无人驾驶车从今年10月起就可以载客在上岩洞示范区间行驶。

韩国国土交通部说，自2016年至今，已有437辆无人驾驶车获临时许以验证无人驾驶车的技术和服务。