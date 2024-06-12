联合国报告：以色列哈马斯均犯下战争罪

联合国星期三（6月12日）的一项调查得出结论，以色列在加沙战争期间犯下反人类罪，包括“灭绝”，并表示以色列和哈马斯都犯下战争罪。

法新社报道，这份独立调查委员会的报告是联合国首次对加沙战争进行深入调查。该报告基于对受害者和目击者的远程采访以及在土耳其和埃及进行的采访，以及通过研究数千份经过验证的开源项目、卫星图像和法医报告得出的结论。

报告发现，以色列犯下了战争罪、反人类罪和违反国际人道主义法和国际人权法的行为。报告指出以军的“针对加沙平民的大规模或系统性袭击”。

“委员会发现，以色列犯下了灭绝、谋杀、针对巴勒斯坦男子和男孩的性别迫害、强制转移、酷刑和不人道及残忍待遇等反人类罪。”

以色列拒绝接受这一结论，指责联合国委员会“系统性反以色列歧视”。

哈马斯及其支持者 违反和滥用国际人道法和国际人权法

委员会发现，在哈马斯10月7日的袭击中，哈马斯和其他巴勒斯坦武装团体以及巴勒斯坦平民犯下战争罪，以及违反和滥用国际人道法和国际人权法的行为。

委员会得出结论，参与10月7日袭击的哈马斯、其他巴勒斯坦武装团体和平民“故意杀害、伤害、虐待、劫持人质并实施性暴力和性别暴力”。这些行为是针对平民和以色列安全部队成员实施的。

“这些行动构成战争罪以及违反和滥用国际人道法和国际人权法的行为。”

委员会说，发现了“关于亵渎尸体的重要证据，包括性亵渎、斩首、割伤、焚烧、切断身体部位和脱衣”。

“妇女在被处决或绑架过程中遭受了性别暴力。妇女和妇女的身体被男性行凶者当作胜利的奖杯。”

许多目睹亲人被杀害的儿童也被拍摄下来以作宣传，委员会认为“以儿童为目标进行绑架尤其令人震惊”。

报告称，以色列当局“几乎在所有方面都未能保护以色列南部的平民”。

以色列在加沙进行“饥饿”攻势

委员会发现，以色列军队在加沙的行动中“对将饥饿作为战争手段、谋杀或故意杀人、故意针对平民和民用物体发动袭击、强行转移、性暴力、酷刑和不人道或残忍的待遇、任意拘留和侵犯个人尊严等战争罪行负有责任”。

报告称，饥饿将在未来几十年中影响加沙人，特别是儿童，以军的围困构成对平民的集体惩罚和报复，“这两者都明显违反了国际人道法。”

在西岸，委员会发现，以色列军队犯下了性暴力、酷刑、不人道或残忍的待遇以及侵犯个人尊严的行为，“所有这些都是战争罪”。

委员会补充说：“以色列阻碍了委员会的调查，并阻止其进入以色列和被占领的巴勒斯坦领土。”