匈牙利：不阻止北约援助乌克兰 但不会参与其中

匈牙利总理欧尔班星期三（6月12日）在北约秘书长斯托尔滕贝格访问布达佩斯期间说，匈牙利不会阻止北约向乌克兰提供支持，但已同意不参与其中。

路透社报道，欧尔班在新闻发布会上说：“匈牙利今天明确表示，不会阻止北约的决定。这些决定得到了北约其他成员国的认同和支持，但与我们对局势的理性评估不同。”

欧尔班说，斯托尔滕贝格向他保证，匈牙利不必为乌克兰提供资金或派遣人员。

西方国家一直在讨论在乌克兰训练军队的可能性，但北约强调它不想直接卷入冲突。

布达佩斯过去曾因阻止对乌克兰的援助而令盟友感到失望。匈牙利与其他北约国家就欧尔班继续与俄罗斯发展密切关系一事发生争执，匈牙利外交部长上个月称帮助乌克兰的计划是“疯狂的任务”。

斯托尔滕贝格访问布达佩斯的前一天，北约东部国家领导人在拉脱维亚首都里加举行了峰会。匈牙利没有出席，这表明它与许多邻国在对乌克兰的支持问题上存在分歧。

斯托尔滕贝格说：“总理和我今天一致同意，匈牙利不会阻止其他盟友就向乌克兰提供财政支持以及北约在协调对乌克兰的支持方面发挥主导作用达成一致。

“我相信，当北约领导人在华盛顿开会时，我们将能够就这些问题达成最终协议。”

北约峰会将于今年7月在华盛顿举行，成员国将就每年400亿欧元（约581亿新元）的乌克兰援助方案达成一致。