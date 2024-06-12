马克龙敦促对手政党共同对抗法国极右翼

法国总统马克龙星期三（6月12日）敦促政治中心两边的对手政党与他一起在即将举行的立法选举中建立民主联盟，对抗勒庞的极右翼国民联盟。

路透社报道，马克弄说：“我不想在2027年把权力的钥匙交给极右翼。”他指责国民联盟的政策将使工人和退休人员陷入贫困。

在法国极右翼于欧洲议会选举中大胜后，马克龙宣布提前举行大选。不过，即使国民联盟在接下来的选举中赢得多数票，马克龙仍将继续担任总统三年，负责国防和外交政策。但他将失去对国内议程的控制权，包括经济政策、安全、移民和财政。

马克龙在新闻发布会上说，如果他的阵营失败，他不会辞职，也不会与勒庞辩论。他呼吁“许多不承认自己处于极端主义狂热中的同胞和政治领导人”建立一个执政联盟，“一个为法国和共和国服务的联盟”。

马克龙承诺在移民、安全和司法问题上采取更坚定的立场，认为极左翼倾向于反犹太主义会过于“松懈”。他说，极右翼的解决方案不会解决问题，只会破坏法国的宪法法治。

马克龙还谴责了过去几天的政治交易，称一些寻求建立“不自然联盟”的政党“已经摘下了面具”。

此前，保守派共和党党魁西奥蒂呼吁本党候选人与国民联盟结成选举联盟。马克龙说，他“与魔鬼做了交易”。

西奥蒂的协议将抛弃法国主流政党数十年来阻止极右翼掌权的共识。党魁们要求星期三晚召开紧急会议，一些人认为西奥蒂的时代已经结束，他将不再是共和党主席。