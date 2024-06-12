乌克兰：企业缴纳额外军事费用 可让员工不入伍

乌克兰议员星期三（6月12日）宣布了一项法案，该法案允许企业免除员工的兵役，前提是企业每月为每名员工向政府支付2万格里夫纳（约665新元）的费用。

法新社报道，根据4月份发布的一项调查，自2022年俄乌战争爆发以来，数十万适龄男子离开或留在乌克兰境外，近四分之三的公司因此出现员工短缺。

执政党议员纳塔卢卡在脸书上说：“在当今时代，任何企业的运作都取决于可预测性，而当今大多数制造商担心的第一个问题是他们是否能够留住关键员工。”

根据该法案，为一名员工每月向政府支付20000格里夫纳的军事费用的企业都有机会“保留”该员工。

纳塔卢卡说：“增加的费用不是由员工支付，而是由企业自己支付。”他补充说企业将自行决定“谁最关键”。

纳塔卢卡说，政府官员在与企业对话后提出该方案，将确保公司“持续且可预测”地运营。

有关军事动员的讨论在乌克兰极为敏感。由于前线部队严重短缺，乌克兰无法让长期服役的应征士兵休息。当局出台一系列措施旨在扩大军队，包括允许一些囚犯参战、将征兵年龄降低至25岁以及加重对逃避兵役者的处罚。

乌克兰官员上周说，在大多数情况下，拥有其他国家永久居留权的适龄乌克兰男性公民如果入境乌克兰，将无法再离开该国。