德国：对中国电动车征额外关税或引发贸易战

德国星期三说，欧盟在反补贴调查后威胁对中国电动汽车征收额外关税，此举可能引发“贸易战”。德国汽车巨头警告称，此举将适得其反。

法新社报道，德国交通部长维辛在X上说：“欧盟委员会的惩罚性关税打击了德国企业及其顶级产品。

“降低汽车价格需要通过更多的竞争、开放的市场和更好的商业条件，而不是通过贸易战和市场孤立。”

欧盟委员会星期三宣布，将从7月4日开始对从中国进口的电动车征收最高达38.1%的额外关税。

中国是德国汽车制造商，尤其是大众汽车的重要市场。业内人士纷纷警告称，新的关税可能会引发报复措施。

消息公布后，大众汽车表示拒绝征收关税。其在一份声明中说：“这一决定的负面影响超过了对欧洲尤其是德国汽车业的任何潜在好处。”

德国汽车工业协会主席穆勒说，关税“不会解决”该行业面临的挑战，而是呼吁努力使欧洲成为对制造商更具吸引力的地方。

梅赛德斯奔驰首席执行官康林松也表达了担忧，他说：“作为一个出口国，我们不需要不断增加的贸易壁垒。取消限制、扩大公平自由贸易已经带来了经济增长。所以我们现在不应该走另一条路。”

与此同时，德国政府发言人赫贝斯特雷特对欧盟委员会在7月4日关税临时生效之前通过谈判解决争端的前景表示欢迎。

他在新闻发布会上说：“从我们的角度来看，如果我们能够达成友好的解决方案，那将是非常可取的。我们不需要进一步的贸易壁垒，但我们必须促进世界贸易，同时也必须保持公平。”