科威特南部居民楼火灾 死者增至49人

科威特南部艾哈迈迪省曼加夫地区一栋居民楼的火灾事故已造成49人死亡，另有数十人受伤。

法新社引述科威特卫生部说，大火发生于星期三（6月12日）黎明时分。在法医小组搜查了烧焦的建筑物后，内政部将死亡人数从早先公布的35人上调至49人。

失火的是一栋移民劳工居住的大楼。科威特官方通讯社引述卫生部长艾哈迈德·阿瓦迪（Ahmed al-Awadhi）的话称，医院已接收了56名在曼加夫地区（Mangaf）火灾中受伤的人。

根据雇主向内政部长提供的信息，大楼里面住着196名工人。

新华社引述科威特内政部公布的消息说，科威特第一副首相兼国防大臣和代理内政大臣法赫德·优素福·萨巴赫当天在视察火灾现场时对媒体说，他已下令逮捕该居民楼所有者及大楼保安等涉案人员，以配合司法部门调查。他还要求政府有关部门对建筑领域相关违法违规行为进行处理，以防止再发生类似事件。

据当地媒体援引官员和消息人士的话报道，“大多数死者是印度籍”。最初是居民楼警卫室出现火情，接着蔓延到一楼的休息处以及储存天然气罐的仓库，进而蔓延到建筑的其余部分。酿成此次火灾的主要原因是“一楼许多天然气罐储存不善”。

中国新闻社引述科威特《舆论报》的报道说，在这栋拥挤的工人住宅楼内罹难者，大多因火灾产生的烟雾窒息。

有消息人士告诉《火炬报》，一个刑事安全小组目前正在梳理现场后收集样本，以找出火灾发生的原因，并将在两天内提交有关报告。

石油资源丰富的科威特拥有大量外国工人，其中许多来自南亚和东南亚，大多在建筑或服务业工作。