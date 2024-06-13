哈马斯促美国向以色列施压 以达成停火

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）说，它已经“积极地”努力，以便与以色列就加沙地带冲突达成停火协议。它敦促美国向以色列施压。

哈马斯星期三（6月12日）发布的声明说，它敦促以色列最主要的盟友美国向以色列施压，要求它接受一项能使加沙地带永久停火的协议。

声明指出，尽管美国官员说，以色列已经接受了美国总统拜登于5月31日提出的停火提议，但“我们还没有听到任何以色列官员确认接受这一提议”。

路透社报道，美国国务卿布林肯星期三说，哈马斯对美国支持的提议提出了许多修改，其中一些是行不通的，但调解人决心弥合分歧。

彭博社引述布林肯说，哈马斯要求对停火提案进行几项修改，超出了该组织之前的立场，这个表态使人们对短期内达成停火协议的可能性产生新的疑虑。

布林肯在多哈的新闻发布会上说，哈马斯的立场意味着10月7日哈马斯突袭以色列引爆的战争还将继续。“我们将继续紧急推动此事，尝试达成停火安排。”

谈判在卡塔尔和埃及斡旋下已经持续数天，布林肯的评论表明，他对达成协议的前景持悲观看法。布林肯说：“我相信双方的差距可以弥合，但这并不意味着它们将会弥合。”

哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹（Osama Hamdan）否认哈马斯提出了新的想法。在接受全阿拉伯电视台（Al-Araby） 采访时，他重申了哈马斯的立场，即以色列方面拒绝了提议，并指责美国政府与其亲密盟友同流合污。

联合国安全理事会6月10日就美国提出的加沙地带停火决议进行表决，并在14票支持和俄罗斯弃权的情况下，通过决议。（法新社）

拜登的计划在星期一（10日）获得联合国安全理事会的支持。白宫国家安全顾问杰克·沙利文说，哈马斯提出的许多修改都是微小的，“并非意料之外的”，而其他修改与安理会决议概述的大不相同。

沙利文告诉记者：“我们的目标是完成这一进程。我们认为讨价还价的过程已经结束。”

两名埃及安全消息人士告诉路透社，哈马斯还希望美国就停火计划作出书面保证。